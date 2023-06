Enfermeira suspeita de vender atestados é detida pela PC em Apucarana

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Uma enfermeira do Hospital da Providência, de Apucarana, foi conduzida no final da tarde desta quinta-feira (1º), pelos investigadores da Polícia Civil, à 17ª Subdivisão Policial. Ela é suspeita de vender atestados médicos.

continua após publicidade

De acordo com as investigações, a mulher, de 31 anos, foi denunciada por um médico do hospital, que descobriu o crime e procurou a Polícia Civil.

-LEIA MAIS: Entenda como o novo ICMS vai impactar no preço da gasolina

continua após publicidade

Um mandado de busca e apreensão foi cumprido pelos investigadores da 17ª SDP e, em um dos três endereços, na região do Jardim Por do Sol, foram localizados carimbo, bloco de receitas médicas e bloco de atestados do médico.

Ela estaria vendendo atestados pelo preço de R$ 50. Até a publicação desta reportagem, a oitiva com a enfermeira não havia finalizado.

Mais informações em breve

Siga o TNOnline no Google News