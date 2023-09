Enfermeira do Samu é alvo de machismo durante atendimento em Apucarana

Uma enfermeira do Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu) foi alvo de falas machistas durante um atendimento na tarde desta quinta-feira (21) em Apucarana, no norte do Paraná. Segundo a mulher, ela estava atendendo um casal de idosos na Rua Wenceslau Braz, no Jardim Trabalhista, quando um homem que mora próximo ao local foi até a residência e começou a perturbar a vítima.

Segundo ela, o homem disse que pagava impostos e não aceitava que uma mulher fosse socorrista porque isso é “serviço de homem”. Neste momento, a enfermeira disse que iria chamar a polícia.

Ainda de acordo com a mulher, o homem chegou a falar que não tinha medo de polícia e que, inclusive, é parente de um policial. No entanto, como consta no Boletim de Ocorrências (B.O), quando a PM chegou, ele não estava mais no local.

Os policiais ainda chegaram a ir na residência do suspeito, que foi indicado pela enfermeira, mas a casa estava trancada e com as luzes apagadas, segundo os agentes.

