Enfermeira comemora última sessão de radioterapia em Apucarana

Na manhã desta quarta-feira (10), seis pacientes comemoraram a última sessão de radioterapia na Unidade de Tratamento do Câncer do Hospital da Providência. Dentre eles, a enfermeira Fernanda Maffei que trabalhou por nove anos no Hospital da Providência como chefe de enfermagem.

continua após publicidade

A paciente realizou 30 sessões de radioterapia e relembrou o processo. “Como já conhecia a equipe, optei por tratar aqui, lembro que no meu primeiro dia quando entrei na sala de tratamento minha ficha caiu e vi que realmente tinha câncer, fui muito bem acolhida e a equipe me ajudou muito, sempre me apoiando e me aconselhando, foi um tratamento excelente. Agradeço a todos que desde o primeiro dia até o último me trataram com muito carinho”, diz a paciente.

Fernanda explica que durante todo o período das sessões procurou manter a sua rotina de atividades físicas e, que isso, também a ajudou durante o tratamento. “Sempre fui uma pessoa muito ativa, sempre pratiquei atividades físicas e quando iniciei as sessões, meu condicionamento físico colaborou muito para a conclusão, é importante ter uma vida saudável”, afirma a paciente.

continua após publicidade

O médico Radio-oncologista do setor de radioterapia, Dr. Renan Capitani Casagrande acompanhou o tratamento da Fernanda e destacou o impacto positivo que a atividade física pode ter na jornada de recuperação. “Os pacientes que têm a possibilidade de realizar essas atividades físicas, que façam respeitando suas limitações, pois a atividade física ajuda a eliminar radicais, melhora o organismo e o sistema imunológico, no caso da Fernanda a atividade física trouxe a melhora de humor e maior disposição para um bom tratamento”, conclui o médico.

Siga o TNOnline no Google News