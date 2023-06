Enfermeira capota carro no mesmo local de acidente com idosos na terça

Um novo acidente foi registrado na manhã desta quarta-feira (14) na BR-376 em Apucarana, nas proximidades do acesso ao Jardim Curitiba, junto ao posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na saída para Curitiba. Uma enfermeira de Arapongas capotou o veículo que dirigia, um Chevrolet Tracker, por volta das 6h50, no local. Ela não sofreu ferimentos.

Na tarde de terça-feira (13), no mesmo lugar, um veículo ocupado por um casal de idosos também capotou. O motorista, um homem de 72 anos, e a passageira, a esposa dele de 71 anos, não sofreram ferimentos.

Relatos encaminhados à reportagem apontam que vários acidentes têm acontecido no local quando chove. Poças se formam na pista e, com isso, os motoristas acabam perdendo o controle da direção. É a situação chamada de aquaplanagem, quando os pneus perdem o contato com o asfalto por conta da camada de água acumulada.

No acidente desta manhã, a enfermeira seguia para trabalhar em Marilândia do Sul, quando capotou o veículo justamente em uma aquaplanagem. Ela deixou o carro ilesa e contou que perdeu o controle da direção.

Foi a mesma situação dos idosos. O casal vinha do interior do São Paulo em um Kia Cerato e estava indo para Curitiba onde buscariam um novo veículo adquirido recentemente. O condutor contou no local que eles estão completando 50 anos de casados nos próximos dias. Depois de pegar o carro na capital paranaense, eles iriam fazer uma viagem para o Uruguai para comemorar as Bodas de Ouro. Ao passar por esse trecho da BR-376, o veículo do casal capotou. Sem ferimentos, os idosos recusaram atendimento médico.

