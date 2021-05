Enfermaria Covid-19 no Hospital da Providência está em 137,5

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

O boletim de ocupação de leitos exclusivos para o Covid-19, do Hospital da Providência, desta segunda-feira (10), mostra que em Apucarana, na enfermaria, a ocupação de leitos está em 137,5%, com 55 pacientes internados para 40 leitos.

A Unidade de Terapia Intensiva (UTI) está com ocupação de leitos em 110%, com 22 pacientes internados para 20 leitos.

No Hospital Materno infantil, a enfermaria pediátrica está com 3 crianças internadas para 5 leitos uma taxa de ocupação de 60%. A UTI pediátrica não tem nenhuma criança internada com 100% dos leitos livres.