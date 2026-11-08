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Enem 2026: expectativa e imprevistos marcam o primeiro dia de provas em Apucarana

Colégio Cerávolo recebe 700 candidatos; região contabiliza aumento de 15% no total de inscritos em busca de vagas no ensino superior

Escrito por Da Redação
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Enem 2026: expectativa e imprevistos marcam o primeiro dia de provas em Apucarana
Autor Portões foram abertos no Colégio Ceravolo, em Apucarana - Foto: Cindy Santos/TNOnline

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2026 começa neste domingo (8), reunindo cerca de 8,5 mil candidatos em Apucarana, Arapongas, Ivaiporã, Jandaia do Sul e Mauá da Serra. Apenas em Apucarana, cidade com o maior contingente da região, são 2,8 mil inscritos. No Colégio Ceravolo, um dos principais locais de prova do município, o clima antes da abertura dos portões dividia-se entre a alta expectativa dos estudantes e a correria com imprevistos de última hora na recepção de 700 participantes.

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Para os candidatos, o primeiro dia do exame é frequentemente o mais aguardado e temido por exigir a produção da redação, além das 90 questões de Linguagens e Ciências Humanas em cinco horas e meia de duração. Davi Bernardes Mendes de Castro, de 17 anos, demonstra confiança no preparo alcançado no próprio Colégio Ceravolo, onde estuda. "Estudei sim, para tirar uns 1 mil", projeta o jovem, que sonha cursar algo relacionado à Inteligência Artificial em uma instituição pública. "Treinei sim, estou bem tranquilo, vou tirar uns 1 mil na redação", garante.


Enem 2026: expectativa e imprevistos marcam o primeiro dia de provas em Apucarana
AutorDavi Bernardes Mendes de Castro, de 17 anos - Foto: Cindy Santos/TNOnline

Já Otávio dos Santos Garcia, também de 17 anos e aspirante ao curso de Direito em universidade pública, vive a ansiedade da estreia no exame. "Estou um pouco nervoso no meu primeiro Enem, mas estou com fé que vai dar bom", confia. Sobre o tema da redação, o estudante arrisca um palpite embasado na atualidade. "Pelo que dei uma pesquisada, tem uma probabilidade de ser sobre as pessoas cegas. Não sei ao certo o tema em si, mas acho que vai ter uma certa relação", avalia.

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Enem 2026: expectativa e imprevistos marcam o primeiro dia de provas em Apucarana
AutorOtávio dos Santos Garcia, de 17 anos - Foto: Cindy Santos/TNOnline

Apesar do forte preparo acadêmico dos inscritos, a desatenção com detalhes logísticos continua exigindo jogo de cintura da organização. O diretor do Colégio Ceravolo, Diego Favaro, relata que os primeiros minutos de recepção já registraram os clássicos contratempos de vestibulares.

"Já atendemos aqui aluno com problema com a garrafinha de água que não é transparente, aluno que errou o colégio, que era para estar em outro do outro lado da cidade — e a gente já orientou e passou o endereço —, sem material, sem caneta, pai indo buscar, sem o documento", elenca o gestor. Favaro ressalta que a escola promoveu uma preparação de 40 dias com os jovens, incluindo orientação sobre regras e sensibilização, mas os incidentes ainda ocorrem. Ele lembra também do rigor dos protocolos de segurança: "Entrou no colégio, não pode mais sair das dependências".

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Enem 2026: expectativa e imprevistos marcam o primeiro dia de provas em Apucarana
AutorFoto: Cindy Santos/TNOnline

Crescimento e logística na região

A atual edição do Enem apresenta um aumento de 15% nas inscrições nestes cinco polos em comparação ao exame passado, saltando de 7,3 mil para os atuais 8,5 mil, segundo o painel do Inep. Apucarana registrou alta de 11%, seguida por Arapongas (14%) e Mauá da Serra, que obteve o maior crescimento percentual do grupo, com salto de 26% (de 495 para 625 participantes).

Para garantir que os estudantes cheguem aos locais de prova, 12 municípios do Vale do Ivaí e região firmaram articulação com o governo estadual para fornecer transporte gratuito aos candidatos que vivem em áreas rurais ou precisam se deslocar entre cidades. Em todo o Paraná, que totaliza mais de 221 mil inscritos nesta edição, cerca de 60% dos estudantes que dependem do serviço já estavam com o deslocamento confirmado até a véspera da prova.

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A segunda etapa do Enem, focada nas áreas de Ciências da Natureza e Matemática, ocorrerá no próximo dia 15 de novembro.

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