Enem 2021: estudantes falam sobre expectativa para prova

Da Redação

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) será aplicado nos dias 21 e 28 de novembro para mais de 3 milhões de estudantes em todo o país, tanto na versão impressa quanto na digital. Na região, mais de 5.087 alunos estão inscritos para fazer as provas.

Neste domingo, primeiro dia de prova, os participantes farão as provas de linguagens, ciências humanas e redação. No dia 28, serão aplicadas as provas de matemática e ciências da natureza.

Em Apucarana, 1.893 estudantes se inscreveram e aguardam a prova com expectativa. Uma delas é Maria Eduarda Gomes, de 17 anos, estudante do terceiro ano. Ela considera que este exame é uma 'caixinha de surpresas'.



"A gente vai se preparando com base em provas anteriores, mas nunca sabemos o que esperar", disse.

A respeito da intervenções do Governo Federal na prova, Maria Eduarda diz que não se preocupa.

"Eu acredito que a prova deve seguir a matriz curricular, mas de uma forma diferente, creio que não deve focar tanto em problemas sociais, mas deverá ser mais conteudista e mais objetiva", considerou.

A estudante ainda dá uma dica para quem pretende fazer a prova:

"Você consegue fazer o Enem com base em interpretação, por isso, estudar por questões é um método muito bom e é o que eu venho fazendo", explicou.

Outro estudante que está se preparando para a prova em Apucarana é Vitor Hugo Oliveira Gomes, também de 17 anos. Ele conta que se dedicou muito mais aos estudos neste ano e além das aulas regulares, ainda está cursando um preparatório noturno.

"Como estou no terceiro ano, e pretendo cursar medicina, a dedicação é maior. Acredito que esse ano está mais difícil para os estudantes por conta da situação de pandemia, com aulas somente on-line, creio que até por isso, o número de inscrições para a prova diminuiu", ponderou.

O Enem é usado para ingressar no ensino superior público pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu), para concorrer a bolsas de estudo pelo Programa Universidade para Todos (ProUni) e para participar do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). Os resultados também podem ser usados para ingressar em instituições de ensino portuguesas que têm convênio com o Inep.

Assista:

Enem 2021: estudantes falam sobre expectativa para prova - Vídeo por: tnonline