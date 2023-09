Encontro reúne alunos surdos e intérpretes de Libras da região

Siga o TNOnline no Google News

Cerca de 35 estudantes surdos de Apucarana e região participaram, na última quinta-feira (21), de uma dinâmica especial. O encontro dos alunos foi promovido pelo Centro de Apoio ao Surdo (CAS) do Núcleo Regional de Educação (NRE) de Apucarana no Colégio Estadual Alberto Santos Dumont.

Além dos estudantes, o encontro contou com a participação de professores e tradutores e intérpretes de Libras que atuam nas escolas. Segundo o NRE, além de possibilitar a troca de experiências entre alunos e profissionais envolvidos na educação de surdos, foram realizadas dinâmicas visando fortalecer a inclusão e a autonomia dos estudantes surdos nos sistemas educacionais. "A troca de conhecimentos e experiências entre os participantes certamente contribuiu para o desenvolvimento de estratégias e práticas mais inclusivas, marcando um passo importante na busca por uma educação mais igualitária e acessível para todos", comenta o chefe do NRE, Vladimir Barbosa.

Além de alunos e profissionais da rede estadual de ensino, o encontro também reuniu profissionais da Autarquia Municipal de Educação de Apucarana (AME) e da Secretaria Municipal de Arapongas. Ambos os municípios têm programas de educação inclusiva voltados para alunos surdos.

Também estiveram presentes no evento a equipe de Educação Especial do NRE; funcionários do CAS; servidores da AME, tradutores e intérpretes.



