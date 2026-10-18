Encontro reúne 500 mulheres de diferentes igrejas em Apucarana

Cerca de 500 mulheres participaram de um evento religioso no Cine Teatro Fênix, de Apucarana (PR), focado na comunhão e adoração. A celebração "Nós, Mulheres para o Reino", realizada no dia 16 de outubro, teve como principal objetivo promover a união entre os fiéis, independentemente da denominação evangélica a qual pertencem.

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A iniciativa foi organizada por um grupo de pastoras locais que decidiu atuar em conjunto. A proposta foi deixar as divergências institucionais de lado para fortalecer o trabalho colaborativo e a cooperação entre as congregações.

Durante o encontro, uma das organizadoras discursou destacando que a mobilização não representa uma congregação específica, mas um propósito maior. A liderança ressaltou que, mesmo com trajetórias distintas, a união das participantes gera fortalecimento mútuo e permite alcançar mais pessoas por meio do serviço e da solidariedade.

A alta adesão ao evento evidenciou o protagonismo feminino na criação de vínculos entre as diferentes comunidades. O saldo da reunião reforçou a ideia de que grupos distintos podem atuar de forma harmoniosa quando há um objetivo comum voltado para o bem coletivo.