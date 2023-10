Encontro Nacional de Graffiti promove revitalização do Lagoão

O lema dos artistas do grafite é “uma ideia na cabeça, mão na lata, máscara no rosto e jato de spray na parede". Partindo deste entendimento, o artista e idealizador do evento, Marcio de Souza Luchtenberg, conhecido como Zion, de Apucarana, no norte do Paraná, trouxe a 6ª edição do Encontro Nacional de Graffiti - Wall of Street 2023 para os muros do Complexo Esportivo José Antônio, o Lagoão.

continua após publicidade

Os grafites estão sendo feitos por aproximadamente 40 artistas de diversas regiões do país. O evento termina neste domingo (15), com diversas atrações musicais, além de campeonatos de skate e bike.

- LEIA MAIS: Apucarana: Encontro Nacional de Graffiti vai dar nova cara ao Lagoão

continua após publicidade

Em edições anteriores, o encontro repaginou os muros do Colégio Estadual Nilo Cairo, Centro de Artes e Esportes Unificados (Praça CEU) e Colégio Santos Dumont. Agora, os artistas têm a missão de dar uma cara nova ao entorno do Banks, no Lagoão.

O artista e idealizador do evento, Marcio de Souza Luchtenberg, o Zion, destaca que, além de revitalizar e fomentar a cultura e a arte em diversas regiões da cidade, o objetivo é criar um roteiro cultural de "street arte" em Apucarana.

"A ideia sempre é transformar áreas urbanas em galerias ao ar livre. Ocupar esses lugares que precisam de atenção, de um resgate da juventude", finaliza o artista.

Siga o TNOnline no Google News