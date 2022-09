Encontro discute doação de órgãos no Cine Fênix nesta terça

Da Redação

A 16ª Regional de Saúde de Apucarana promove nesta terça-feira, 13, no Cine Teatro Fênix, um dia de sensibilização para doação de órgãos e tecidos. Com participação dos hospitais da Providência, de Apucarana, e Honpar, de Arapongas - que são as unidades cadastradas como captadoras de órgãos -, o evento visa incentivar a conscientização para importância da doação e o papel dos trabalhadores de saúde no processo de captação. Voltado para profissionais de saúde da região e estudantes, o encontro, que teve início às 8h, segue até o meio dia.

Segundo o chefe da 16ª RS, Marcos Costa, o encontro faz parte da programação do Setembro Verde, mês dedicado à discussão e conscientização a respeito da doação de órgãos. Ele destaca que os profissionais de saúde são fundamentais no processo uma vez que são responsáveis pelo primeiro contato com as famílias dos doadores. “Também vamos reforçar a questão de tratar do assunto da doação entre família. Quando a pessoa tem essa visão de se tornar um doador deve falar isso abertamente para a família”, comenta.

Para Marcos Costa, o evento visa trazer orientação aos profissionais de saúde na parte técnica, e também na parte de sensibilização da população. "Estamos buscando treinar todos os profissionais de saúde para que eles além do trabalho do dia a dia no auxílio da captação de órgãos, também sensibilize a população porque eles fazem parte deste processo. A doação de órgão é bastante segura e existem profissionais extremamente capacitados, inclusive hoje tivemos a notícia da participação do OPO que é a Organizações de Procura de Órgãos, que estaria participando conosco, porém eles estão no hospital da Providência juntamente com uma equipe de Brasília onde estão fazendo uma captação de um coração", disse.

