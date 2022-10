Encontro de grafite reúne artistas de todo o Brasil em Apucarana

Da Redação

Começou na sexta (7) e segue até domingo (9) o 5º Encontro Nacional de Grafite – “Wall of Street 2022", que acontece em Apucarana, norte do Paraná.

Neste ano, o evento conta com mais de 80 artistas de todo o Brasil que novamente vão repaginar os desenhos do muro do Colégio Estadual Nilo Cairo ao som de apresentações de bandas de pagode, rock, sertanejo, música eletrônica, apresentações de dança, tudo gratuito para a comunidade.

O encontro é organizado pelo grafiteiro apucaranense Márcio de Luchtenberg, mais conhecido como Zion.

Além de moradores de Apucarana, a quinta edição do encontro reúne 80 artistas de São Paulo, Rio Grande do Sul e Minas Gerais e de outras localizadas do país.

O 5º Encontro Nacional de Grafite – “Wall of Street 2022" conta com patrocinadores de empresas da cidade e apoio da Prefeitura de Apucarana.

