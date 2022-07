Encontro de casais de segunda união é realizado em Apucarana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O encontro acontece no dia 23 de julho, no Clube 28 de Janeiro

O Encontro de Casais de Segunda União - A Igreja é seu lugar tem data marcada para o dia 23 de julho e acontece no Clube 28 de Janeiro, em Apucarana. A atividade é promovida pelo grupo Sagrada Família de Apucarana e pela Renovação Carismática Católica (RCC).

continua após publicidade .

Para Leandra Silva, coordenadora do grupo de oração Sagrada Família da Catedral Nossa Senhora de Lourdes, o encontro será diferente e especial para casais que são separados e acabam se afastando da igreja. "É uma atividade diferente para pessoas que casaram novamente e se sentem rejeitadas e acabam se afastando da igreja", explica.

Será o dia todo de atividade para os casais tirarem dúvidas. "Será um encontro muito bonito. O valor da inscrição é de R$ 100 por casal, que inclui café da manhã, almoço e jantar. Convido a todos para participar", observa.

continua após publicidade .

As inscrições podem ser feitas com servos do grupo de oração e na secretaria da Catedral Nossa Senhora de Lourdes pelo WhatsApp (43) 99911-8001.



Siga o TNOnline no Google News