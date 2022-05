Encontro capacita e valoriza mulher rural em Apucarana

Da Redação

A Prefeitura de Apucarana, nesta quinta-feira (12), divulgou que, com foco na valorização e capacitação das agricultoras do município, foi realizado o 6º Encontro da Mulher Trabalhadora Rural de Apucarana. O evento, prestigiado pelo prefeito Junior da Femac e pelo vice-prefeito Paulo Vital, foi marcado por palestras e serviços de saúde, como aferição da pressão arterial e teste de glicemia, além de café da manhã.

De acordo com a presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Apucarana, onde aconteceu o evento, Laide Lopes Suzuki, o encontro anual, que está na sua 6ª edição, visa capacitar as mulheres trabalhadoras rurais, valorizando e dando visibilidade ao seu trabalho no campo como profissional geradora de renda. Suzuki destacou, ainda, a importância da criação do “Espaço das Feiras” para as mulheres rurais mostrarem o que produzem e poder comercializar.

“Em Apucarana apoiamos quem trabalha. O Espaço das Feiras é uma demonstração de respeito para quem comercializa na Feira do Produtor. Outro grande avanço foi dar mais agilidade nos processos de liberação do Serviço de Inspeção Municipal (SIM), envolvendo empreendimentos alimentícios e da agricultura familiar. Aproveitem esse dia para cada vez mais tratar a terra com o carinho de mulher”, afirmou o prefeito de Apucarana, Junior da Femac.

A secretária da Mulher e Assuntos da Família, Denise Canesin, disse que o encontro é uma demonstração do empoderamento da mulher rural. “Em Apucarana, vocês mulheres, também podem contar com o Programa de Economia Solidária para colocar seus produtos a venda. Estamos de portas abertas para receber todas que queiram participar”, convidou Denise.



Uma das palestras do evento teve como tema “Geração de renda na agricultura familiar - criação de suínos", proferida por Sérgio Kirch, da empresa Biribs’s genética suína.



O evento também teve a participação do Romeo Suzuki, gerente Regional do IDR em Apucarana; Márcia Regina da Silva de Souza, chefe do Escritório Regional da SEJUF em Apucarana; de representantes do Cresol, Banco do Brasil, do Colégio Agrícola; e atendimento de saúde pela Drogarias Rede Forte.

O encontro é uma realização do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Apucarana, com o apoio da Fetaep.





Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.