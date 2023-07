Encomenda explode em centro de distribuição dos Correios em Apucarana

Dois funcionários dos Correios ficaram feridos após a explosão de uma encomenda no Centro de Distribuição Domiciliar (CCD), na Avenida Pirapó, na Barra Funda, em Apucarana, região norte do Paraná, na manhã desta segunda-feira (17). O Corpo de Bombeiros foi acionado e as vítimas levadas para atendimento médico. O local foi isolado pela Polícia Militar (PM).

Os dois funcionários tiveram ferimentos leves. Além disso, eles inalaram a substância da encomenda. Inicialmente, o pacote teria lança-perfume. Os trabalhadores estavam manuseando as encomendas na esteira quando ocorreu o incidente.

A PM informou que a correspondência veio do Rio de Janeiro e teria como destinatário um morador do Núcleo João Paulo, em Apucarana. A Polícia Federal foi chamada para acompanhar a situação.

Foto por TNOnline Ocorrência foi registrada no CDD da Avenida Pirapó

"Inicialmente, a ocorrência chegou para a polícia como uma carta bomba. No local, constatamos uma caixa, vinda do Rio de Janeiro, com vários vasilhames, a princípio de lança-perfume. O material teria entrado em atrito e explodiu, atingindo uma vidraça e os estilhaços feriram as mãos de dois trabalhadores. O local foi isolado, os objetos apreendidos e levados para delegacia e na sequência, a polícia deverá identificar o morador para onde a encomenda seria entregue", disse o soldado Silva, do 10º BPM.

O lança-perfume é uma droga em forma de solvente inalante. Seu uso, produção e comercialização são proibidos no Brasil. A Polícia Civil está no local e investiga o caso.

Foto por Foto: TNOnline Polícia Civil investiga o caso em Apucarana

