'Encerrei um ciclo', comemora apucaranense ao concluir radioterapia

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

No total, foram realizadas 20 sessões durante um ano na Unidade de Radioterapia, do Hospital da Providência, em Apucarana

"Encerrei um ciclo", comemorou o apucaranense Newtinho Pinheiro, após concluir a última sessão de radioterapia nesta sexta-feira (19), durante tratamento contra um câncer na bexiga.

continua após publicidade .

-LEIA MAIS: Menino de 5 anos precisa de doações de sangue em Apucarana

No total, foram realizadas 20 sessões durante um ano na Unidade de Radioterapia, do Hospital da Providência, em Apucarana.

"Encerrei esse ciclo, graças a Deus. O resultado foi positivo. Agradeço toda equipe do hospital. Só temos que agradecer a todos que ajudaram, que oraram, que se disporão a ir ao Hemonúcleo de Apucarana", agradece continua após publicidade . - Newtinho Pinheiro, morador de Apucarana

Após um ano de esforço e dedicação do paciente e da equipe da Oncologia, Newtinho irá continuar com a imunoterapia - tratamento contra o câncer que visa combater o avanço da doença pela ativação do próprio sistema imunológico do paciente. "Estou superando mais essa batalha. Muito obrigado a todos", complementa.



Siga o TNOnline no Google News