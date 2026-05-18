Empresas são alvo de furtos na madrugada em Apucarana

Duas ocorrências de furto qualificado mobilizaram a Polícia Militar durante a madrugada desta segunda-feira (18), em Apucarana. Os casos foram registrados em diferentes regiões da cidade e tiveram como alvo empresas.

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A primeira situação aconteceu por volta das 4h35, no Núcleo Habitacional Dom Romeu. De acordo com a vítima, vizinhos perceberam a ação criminosa e avisaram o proprietário da empresa.

No local, foi constatado que criminosos arrombaram o cadeado e a fechadura do portão do estabelecimento. Alguns objetos foram furtados, conforme registrado no boletim de ocorrência. A Polícia Militar realizou orientações à vítima.

Pouco depois, por volta das 5h44, outra tentativa de furto foi registrada no Núcleo Habitacional João Paulo.

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Segundo a PM, os suspeitos fugiram antes da chegada das equipes. O proprietário informou que as imagens de câmeras de segurança mostram ao menos três envolvidos na ação. Dois homens estavam dentro de uma Fiorino branca, enquanto um terceiro suspeito seguia na parte traseira do veículo.

Ainda conforme o relato, o grupo tentou invadir o local, mas acabou acionando o sistema de alarme da empresa, o que fez os criminosos abandonarem a ação e fugirem.

A Polícia Militar realizou buscas na região e tentou localizar o veículo utilizado pelos suspeitos, porém ninguém foi encontrado até o encerramento da ocorrência.