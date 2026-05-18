TNOnline

Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Apucarana

publicidade
SEGURANÇA

Empresas são alvo de furtos na madrugada em Apucarana

Um dos casos terminou com objetos levados após arrombamento; em outra ocorrência, suspeitos fugiram após alarme disparar

Escrito por Da Redação
Publicado em 18.05.2026, 09:03:58 Editado em 18.05.2026, 09:03:54
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Empresas são alvo de furtos na madrugada em Apucarana
Autor Foto: Ilustrativa Pixabay

Duas ocorrências de furto qualificado mobilizaram a Polícia Militar durante a madrugada desta segunda-feira (18), em Apucarana. Os casos foram registrados em diferentes regiões da cidade e tiveram como alvo empresas.

- LEIA MAIS: Ônibus tomba e deixa três passageiras feridas na PR-444 em Mandaguari

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A primeira situação aconteceu por volta das 4h35, no Núcleo Habitacional Dom Romeu. De acordo com a vítima, vizinhos perceberam a ação criminosa e avisaram o proprietário da empresa.

No local, foi constatado que criminosos arrombaram o cadeado e a fechadura do portão do estabelecimento. Alguns objetos foram furtados, conforme registrado no boletim de ocorrência. A Polícia Militar realizou orientações à vítima.

Pouco depois, por volta das 5h44, outra tentativa de furto foi registrada no Núcleo Habitacional João Paulo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo a PM, os suspeitos fugiram antes da chegada das equipes. O proprietário informou que as imagens de câmeras de segurança mostram ao menos três envolvidos na ação. Dois homens estavam dentro de uma Fiorino branca, enquanto um terceiro suspeito seguia na parte traseira do veículo.

Ainda conforme o relato, o grupo tentou invadir o local, mas acabou acionando o sistema de alarme da empresa, o que fez os criminosos abandonarem a ação e fugirem.

A Polícia Militar realizou buscas na região e tentou localizar o veículo utilizado pelos suspeitos, porém ninguém foi encontrado até o encerramento da ocorrência.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Apucarana

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV