Empresas recebem unidade móvel para atendimento aos colaboradores

Da Redação

O SIVALE em parceria com o SESI traz mais uma vez para Apucarana, a Unidade Móvel que realiza exames preventivos nos colaboradores das indústrias Cuide-se Mais.

São mais de 400 exames sem custo para os colaboradores das empresas. A unidade móvel está instalada no SESI/SENAI de Apucarana, realizando os procedimentos nos colaboradores das empresas inscritas.

Os exames de mama, próstata, pele e colo de útero estão sendo realizados á partir desta terça-feira (27/09) nos trabalhadores que aderiram o programa.

Para a costureira Marliane Cordeiro, de 38 anos, a ação realizada pelo SIVALE em parceria com o SESI facilitou e ajudou ela e outras mulheres que não têm tempo de fazer exames preventivos. "Eu acho muito importante e muito bom essa iniciativa, porque nós que trabalhamos não temos tempo de ir no postinho marcar, então essa ação facilitou minha vida, além de ser muito bom. Venham mulherada é muito importante fazer todosos exames", observa a colaboradora.

Segundo a presidente do SIVALE, Elizabete Ardigo, “essa ação é um benefício muito grande que a empresa oferece ao colaborador, além de ser estrategicamente benéfico para empresa e de prevenção ao câncer. O SIVALE abriu as inscrições em agosto e em menos de um mês as vagas encerraram, a procura foi muito grande”.

Elizabete ainda conclui, que hoje mais de 8 milhões de pessoas morrem por ano vítimas desta doença, e o diagnóstico precoce pode salvar muitas vidas aumentando em até 95% de chance de cura. “Nos anos anteriores tivemos casos identificados que foram possíveis o encaminhamento para tratamento especializado a tempo. É muito gratificante proporcionar este acesso aos trabalhadores das indústrias da nossa cidade e região através desta ação do Programa Cuide-se Mais do Sesi Paraná”, frisa a presidente do Sivale.

O SIVALE tem muitos benefícios para as indústrias. Empresário associe-se ao SIVALE e desfrute destes benefícios.

