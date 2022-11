Empresas mantêm viagens com destino ao litoral de Santa Catarina

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Empresas mudaram trajetos, mas seguem com viagens para o litoral do SC

Empresas de transporte rodoviário que mantêm linhas com saída de Apucarana em direção ao litoral de Santa Catarina seguem com as viagens programadas apesar do deslizamento de terras na BR-376, na altura do quilômetro 669 da rodovia, em Guaratuba (PR).

continua após publicidade .

As Expresso Nordeste e Expresso Brasil Sul informaram à reportagem que os roteiros sofreram apenas alterações no trajeto, com adoção de novos itinerários, sem prejuízo aos passageiros. As duas empresas mantêm linhas diárias para Florianópolis e Balneário Camboriú, dois dos principais destinos no litoral catarinense.

“As linhas rodoviárias da empresa com origem e destino para o Estado de Santa Catarina seguem sem cancelamentos, apenas com itinerários alternativos”, informou a Brasil Sul por meio da assessoria de imprensa. A empresa não informou qual percurso será adotado e se haverá atraso na viagem.

continua após publicidade .

- LEIA MAIS: Rodovias do Litoral paranaense estão bloqueadas por conta de chuvas

Um funcionário da Expresso Nordeste afirmou à reportagem que a empresa vai adotar um desvio para evitar o trecho interditado, confirmando a manutenção das viagens. Os ônibus com destino ao litoral de Santa Catarina saem a partir das 21 horas do Terminal Rodoviário de Apucarana João Batista Boscardin Júnior.



O deslizamento de terras ocorreu no início da noite de segunda-feira (28). O Governo do Paraná confirmou no final da manhã desta terça-feira (29) que uma pessoa morreu, outra ficou ferida e que pelo menos 16 veículos foram soterrados. Equipes de resgate trabalham no local.

continua após publicidade .

O governador Carlos Massa Ratinho Junior (PSD) determinou a criação de um gabinete de crise para concentrar a tomada de decisões e atendimento às vítimas dos deslizamentos de terra na BR-376 e nas demais rodovias do Paraná. Esse gabinete de crise vai manter a população informada diariamente sobre a situação.

Segundo o secretário de Estado de Segurança, Wagner Mesquita de Oliveira, entre os veículos atingidos estão seis carretas e entre “10 e 15 carros". O deslizamento atingiu um trecho de cerca de 200 metros, nos dois lados da pista. Há risco de novas quedas de barreiras, já que a região ainda registra chuva intensa nesta terça-feira (29).

Siga o TNOnline no Google News