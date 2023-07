Empresas locais são maioria nas compras públicas de Apucarana

Cidade de Apucarana, no norte do Paraná

Mais da metade das compras e licitações realizadas pela Prefeitura de Apucarana nos últimos três anos tiveram como fornecedores empresas e prestadores de serviços da cidade. É o que aponta levantamento feito pelo Comitê Gestor da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas de Apucarana.

De acordo com o secretário Municipal da Indústria, Comércio e Emprego, Edison Peres Estrope, que também preside o comitê, dos R$ 834.745.521,13 (oitocentos e trinta e quatro milhões, setecentos e quarenta e cinco mil, quinhentos e vinte e um reais e treze centavos) investidos pela administração municipal em compras e licitações entre 2019 e 2022, R$ 464.243.215,20 (quatrocentos e sessenta e quatro milhões, duzentos e quarenta e três mil, duzentos e quinze reais e vinte centavos) foram relativos a pagamentos feitos a pessoas jurídicas locais, o que representa 56% do total.

“Trata-se de um panorama bastante positivo, que está em sintonia com um trabalho defendido pelo prefeito Júnior da Femac e que tem sido um dos principais focos do comitê, que é atrair a participação do empreendedor local para as licitações e compras públicas, contribuindo para que o dinheiro permaneça no município”, disse Estrope, acrescentando que, anteriormente, a participação de empresas apucaranenses em vendas e serviços era bem inferior ao patamar de agora.

Ainda segundo o levantamento, que foi alvo de estudo durante a última reunião quinzenal do comitê, R$310.600.673,00 (37%) dos contratos firmados pela administração municipal no último triênio, foram de empresas paranaenses e, apenas R$59.901.632,93 (7%), de empresas de outros estados da federação.

Ao tomar conhecimento dos números, o prefeito Júnior da Femac enalteceu o trabalho realizado pela Secretaria da Indústria, Comércio e Emprego, em conjunto com o comitê gestor. “Planejamento e estratégias que têm obtido resultados muito positivos, como demonstra este levantamento. A participação da empresas e prestadores de serviços locais como fornecedoras das compras públicas municiais, é garantia de que o investimento gire na própria cidade, aquecendo a nossa economia e contribuindo para mais desenvolvimento, geração de riquezas e postos de trabalho”, disse o prefeito.

O comitê gestor, que mantém encontros quinzenais de planejamento, conta com representantes da prefeitura, Sebrae, Acia, Sivana, Sivale, instituições de ensino superior (Unespar, UTFPR, FAP e Facnopar) e Associação de Empresas de Micro e Pequeno Porte e Empreendedores Individuais de Apucarana (AMPEC). “Pelo que demonstra este levantamento, estamos no caminho certo. Queremos que mais empreendedores apucaranenses forneçam para a prefeitura e para as nossas autarquias”, reforça Edison Peres Estrope, secretário municipal e presidente do comitê.

Ele explica que o grupo de trabalho tem desmitificado – junto ao empresariado local – o estigma de que fornecer para o poder público é burocrático e arriscado. “Muito pelo contrário. Nos dias atuais, habilitar-se nos processos de concorrência para fornecer para o poder público é muito seguro e com pagamento pontual”, pontua, salientando que o Comitê Gestor da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas de Apucarana tem realizado encontros setorizados com segmentos produtivos para detalhamento de como operar o sistema “Compras Apucarana”.

Serviço: Mais informações sobre o Programa Compras Apucarana podem ser obtidas pelo telefone 3422-4000, no setor de Compras e Licitações.

