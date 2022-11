Empresas de Apucarana já negociam "folga" nos jogos do Brasil; entenda

Da Redação

Apucaranenses "pararam" em 2018 para assistir aos jogos da Seleção Brasileira

O Brasil estreia na Copa do Mundo do Catar contra a Sérvia no próximo dia 24, quinta-feira, às 16 horas (horário de Brasília). Com a proximidade da abertura da competição, que costuma parar o País, muitos trabalhadores de Apucarana estão preocupados se poderão assistir às partidas da Seleção.

Os três jogos da primeira serão durante o horário de expediente. Embora os dias de jogos não são considerados feriados e não há previsão na lei trabalhista sobre o assunto, muitas empresas da área de vestuário e de outros setores já estão discutindo a liberação dos trabalhadores, como acontece a cada quatro anos. No comércio, um acordo também é discutido entre os sindicatos dos patrões e empregados.

A advogada Andréa Carboni Barato, do Sindicato das Indústrias do Vestuário de Apucarana e Vale do Ivaí (Sivale), explica que os horários das partidas da Seleção Brasileira na Copa são “normais de trabalho”. “Não configuram nenhum tipo de feriado e não há legislação obrigando a dispensa dos funcionários”, explica. Segundo ela, as empresas que pretendem liberar os funcionários, por outro lado, podem fazer um acordo individual, compensando as horas não trabalhadas durante as partidas do Brasil. “Não precisa de anuência do sindicato. É um acordo direto, entre a empresa e o empregado”, explica Andréa.

Apesar disso, muitas empresas estão documentando esses acordos junto ao Sindicato dos Trabalhadores na Indústria do Vestuário de Apucarana e Região (Stivar). A entidade confirmou à reportagem que muitos empregadores já formalizaram as folgas, liberando os funcionários uma hora antes das partidas, com compensação futura.

Após a estreia na primeira fase, dia 24 (quinta-feira), às 16 horas, o Brasil volta a campo no dia 28 (segunda-feira), às 13 horas, contra a Suíça, e dia 2 de dezembro (sexta-feira), às 16 horas, contra Camarões. As quartas, oitavas e semifinais também estão previstas para dias da semana. Apenas a final vai ocorrer em um domingo, dia 18 de dezembro, às 12 horas. (veja abaixo)

COMÉRCIO

O Sindicato dos Empregados no Comércio de Apucarana (Siecap) e o Sindicato do Comércio Varejista de Apucarana (Sivana) estão discutindo o funcionamento das lojas do comércio de rua e do Shopping Centronorte. A entidade que representa os trabalhadores enviou nesta quarta-feira (9) proposta, baseada nas duas últimas copas, que prevê a liberação dos funcionários do comércio de rua uma hora antes do jogo com retorno uma hora depois (nas partidas às 13 horas) e liberação uma hora antes do jogo sem retorno ao final (nas partidas das 16 horas). Nos supermercados e shopping, a proposta a proposta é de sair meia hora antes e voltar meia hora depois, ou fornecer uma TV para que os trabalhadores assistam aos jogos. As horas não trabalhadas seriam compensadas em outros dias. O Sivana informou que está analisando a proposta e que deverá se manifestar nos próximos dias.





Veja abaixo a data de todos os jogos do Brasil na Copa do Mundo 2022:

Fase de grupos

24/11 (quinta-feira) - Brasil x Sérvia - 16h

28/11 (segunda-feira) - Brasil x Suíça - 13h

02/12 (sexta-feira) - Brasil x Camarões - 16h

Em caso de classificação em primeiro lugar na fase de grupos:

05/12 (segunda-feira) - oitavas de final - 16h 09/12 (sexta-feira) - quartas de final - 12h 13/12 (terça-feira) - semifinal - 16h 17/12 (sábado) - disputa do terceiro lugar - 12h 18/12 (domingo) - final - 12h

Em caso de classificação em segundo lugar na fase de grupos:

06/12 (terça-feira) - oitava de final - 16h 10/12 (sábado) - quartas de final - 12h 14/12 (quarta-feira) - semifinal - 16h 17/12 - (sábado) - disputa do terceiro lugar - 12h 18/12 (domingo) - final - 12h











