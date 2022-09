Empresas de Apucarana apostam nas redes sociais para aumentar vendas

Da Redação

As mídias sociais já provaram que contribuem nas estratégias de conteúdo e não falta quem aposte no Instagram, tik tok, Facebook e youtube como ferramentas de vendas. Em Apucarana, por exemplo, muitas empresas estão viralizando nas redes sociais. Para chamar atenção do cliente vale quase tudo, tem dancinha, desafio e vídeos engraçados. Veja o vídeo abaixo.

Para chamar atenção para as promoções, Lorena Binelli proprietária de um supermercado na zona norte, começou a postar gravações com os colaboradores. Os vídeos têm divertido os internautas, que acompanham o desempenho do açougueiro dançarino e da operadora de caixa muito falante.

“Eu decidi fazer vídeos para falar das promoções depois que assisti um vídeo de um pessoal de um mercado interagindo com os clientes através das redes sociais, gostei muito da ideia e passei para os meus funcionários que toparam”, explicou Lorena.

O Instagram do supermercado já tem mais de 7 mil seguidores. Para Danniele Fabiano, que é funcionária há 1 ano e três meses, os vídeos mudaram a rotina de trabalho para melhor. “Eu achei muito legal fazer. Isso motiva e une os funcionários e os clientes, além do mais eles gostam muito dos nossos vídeos. Vivem nos elogiando”, disse.

Segundo Lorena, os clientes gostam tanto que mandam sugestões para gravações.

“Nossos vídeos deixam os clientes mais animados. Toda a comunidade participa. Agora eles estão pedindo para que a gente crie uma novela dentro do mercado, vamos pôr em prática essa ideia provavelmente em setembro” - Lorena Binelli, empresária - Lorena Binelli, empresária

fonte: Lis Kato - TNOnline

Outro empresário apucaranense que se surpreendeu com o alcance das redes sociais é Natanael Ernesto Silva. Dono de uma marca própria de roupas e uma loja voltada para pesca, ele faz os materiais em família, com os filhos Igor Jonathan e Kaio Nicolas, e viu as vendas aumentarem.

“No começo tínhamos uma certa dificuldade para vender e divulgar nossas promoções e foi daí que surgiu a ideia de fazer esses vídeos engraçados com os meus filhos e o público gostou e nossas vendas aumentaram muito”, - Natanael Ernesto Silva, empresário - Natanael Ernesto Silva, empresário

Juntos, o Instagram da loja e da marca de roupas somam mais de 20 mil seguidores e um dos motivos que chamam atenção dos internautas é o 'Dominique', personagem de Kaio, de 13 anos.

Nas gravações ele aparece sempre muito animado, falando alto e improvisando promoções relâmpagos. “Eu gosto bastante de conversar e gesticular. Nunca tive vergonha na hora de gravar os vídeos. As brincadeiras que eu normalmente faço saem na hora e as promoções também decido tudo na hora, às vezes eles ficam até bravos comigo”, disse.

O pai explicou que no início eles até tentavam combinar como seriam os vídeos e promoções, mas por conta do Dominique ser muito espontâneo decidiram aproveitar esse lado do garoto e ver no que dá, mesmo que às vezes o produto acabe sendo vendido abaixo do custo.

“O Dominique já ficou famoso, as pessoas da região vêm na loja para encontrar com ele”, conta o pai. Assista: null - Vídeo por: Reprodução

Texto, Lis Kato









