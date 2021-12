Da Redação

Empresários lançam grupo de networking on-line na região

Com o objetivo de aproximar empresários e fomentar uma rede de relacionamento capaz de gerar negócios com base em indicações qualificadas, está sendo lançado em Arapongas/Apucarana, no dia 7 de dezembro, o primeiro grupo de BNI – Business Networking International, uma organização fundada nos Estados Unidos em 1985 e que hoje está presente em 74 países, no Brasil desde 2009. O BNI Legado, grupo que reúne empresários de Arapongas e Apucarana, inicia as atividades no ambiente on-line com a participação de 20 empresários.



Atualmente são mais de 8 mil membros participantes no país. No Norte do Paraná o BNI iniciou o primeiro grupo em Londrina em 2019. De lá pra cá já são 6 grupos lançados na cidade e um em Cambé, totalizando mais de 330 membros. Todos os grupos se reúnem uma vez por semana, sempre às 6h30 da manhã. E desde o início da pandemia, as reuniões são online.

Através da visibilidade e do relacionamento que vão sendo construídos, os membros potencializam a geração de negócios acessando redes de referenciação. Na região, os membros já realizaram mais de R$ 61,5 milhões em negócios com as indicações qualificadas de referências, mesmo estando a maior parte do tempo no ambiente on-line. Ao todo, foram realizadas mais de 50 mil referências de negócios.

Por meio de uma metodologia própria, os membros recebem qualificação para desenvolverem o networking profissional e são estimulados a se conectarem para criarem relacionamentos e construírem confiança. Além dos negócios, os empresários realizam muitas parcerias que fazem surgir novos empreendimentos ou projetos conjuntos, conectando especialidades que tornam as empresas mais robustas para a expansão no mercado.

Vinícius Zanoni, diretor consultor do BNI Legado, ressalta que Apucarana é a capital nacional do boné e que Arapongas está entre os maiores polos moveleiros do país. “São duas cidades com economias fortes. Contudo, muitos moradores procuram serviços e produtos em Londrina e Maringá. O BNI chega à nossa região para fortalecer as relações empresariais dando visibilidade aos empreendedores, o que certamente fortalecerá as economias locais”, afirmou. O lançamento do grupo contará com a presença da diretoria do BNI Norte do Paraná.

Para a arquiteta Poliana Carlesso, de Apucarana, o BNI é focado em proporcionar novas conexões e novos negócios para os membros. “Já é forte em toda região Norte do estado e gera milhões em negócios todo mês, o BNI Legado foi lançado com membros de Apucarana e Arapongas e reforça a cultura do "Givers Gain", sistema de referências de negócios - para os empresários da região. Todos estão convidados para conhecer”, complementa.

O publicitário Rony Delgado, de Arapongas, faz parte da diretoria do grupo e comemora a participação. “Fico feliz em ocupar o cargo de 1º presidente. Junto da vice-presidente Savânia Belezoti e do nosso secretário tesoureiro Drazen Sanchez, completo o trio de liderança dessa fantástica equipe de empresários. Aproveito para convidar os empresários de nossa região para participar desta rede que só tende a crescer e gerar muitos negócios para as empresas de nossas cidades e da nossa região", comenta.