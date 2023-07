Empresários discutem rumos do setor de confecções em Apucarana

A Governança do Arranjo Produtivo Local (APL) de Bonés, de Apucarana, realizou nesta quinta-feira (6) uma reunião para discutir os desafios do setor e informar os empresários da cidade sobre os números do segmento no Paraná e no município. Veja entrevistas em vídeo abaixo concedidas à repórter Lis Kato

continua após publicidade

-LEIA MAIS: Apucarana tem maior polo de confecções do PR, aponta levantamento

O encontro contou com a presença do economista Marcelo Alves, da Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep). Ele apresentou aos empresários um estudo de 2021 feito pela entidade sobre o setor de confecções do Paraná.

continua após publicidade

O levantamento, já divulgado pela Tribuna, mostra que Apucarana lidera no número de empresas e também ocupa o primeiro lugar na geração de empregos formais entre todas as cidades paranaenses.

São 7.175 empregos, o que representa 13% do total 61.954 trabalhadores com carteira registrada no setor de confecções no Paraná. Em segundo lugar vem Cianorte, com 3.907 vagas (4,27%). Apucarana tem também o maior número de empresas na área de confecções e vestuário: 612. O município está bem à frente de Curitiba, que aparece na segunda posição, com 357 empreendimentos.

“Os dados servem para o empresário entender o que é o próprio setor e conhecer a sua realidade. E, a partir daí, traçar planos para o seu desenvolvimento”, afirma o economista Marcelo Alves, da Fiep. Ele aponta como principal desafio investir, principalmente, nas vendas externas.

continua após publicidade

O coordenador do APL Bonés, Jayme Leonel, explica que o país vem atravessando um novo momento após a pandemia de covid-19. Segundo ele, a reunião desta quinta-feira visou auxiliar os empresários para projetar e planejar os próximos anos no segmento. Os dados, segundo o empresário, vão ser utilizados nos grupos de análise do setor.

Siga o TNOnline no Google News