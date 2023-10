Empresários de Apucarana já contratam temporários para o fim de ano

Com a proximidade dos festejos natalinos e de ano novo, consideradas como as melhores datas para vendas no Brasil, empresários de Apucarana ligados ao comércio, indústria e prestação de serviços já estão contratando trabalhadores temporários para reforçar o time de colaboradores.

Segundo projeção da Agência do Trabalhador de Apucarana, pelo menos 400 novas vagas devem ser abertas neste período. “Com a chegada do final de ano aumenta bastante a oferta de vagas temporárias no mercado de trabalho, principalmente no comércio varejista, bares e restaurante. Então, a previsão que a agência tem, juntamente com o Sindicato do Comércio Varejista de Apucarana, presidida pela empresária Aida Assunção, é da oferta de mais de 400 vagas até o final de dezembro”, informa Neno Leiroz, gerente da Agência. De acordo com ele, são oportunidades para atendente, caixa, vendedor interno e externo, parte comercial, entre outros setores.

Hoje já estão sendo ofertadas mais de 50 vagas temporárias e a expectativa é que o número chegue a 500 vagas até dezembro no município. “Tenho percorrido empreendimentos em busca de captação de novas vagas e, diariamente, também recebido o contato de muitos empregadores, e a estimativa é de que neste ano a maior parte das contratações temporárias em nosso município seja no comércio e setor gastronômico”, confirma Leiroz, ressaltando sobre a demanda do mercado. “Há hoje grande chance de efetivação, especialmente no comércio”, informa.

O prefeito Júnior da Femac, que nesta quinta-feira (26/10) esteve na Agência do Trabalhador, destaca que a empregabilidade é uma das prioridades da atual administração. “A agência de Apucarana está entre as dez com melhor desempenho no Paraná. Nossa unidade conta com um time capacitado, sob a liderança do Neno Leiroz, e com certeza atingirá objetivos ainda maiores nestes dois últimos meses do ano, através da recolocação de mais trabalhadores no mercado de trabalho”, disse o prefeito.

Júnior da Femac pontua que paralelo às vagas temporárias, centenas de oportunidades de emprego – por tempo indeterminado – estão cadastradas na Agência do Trabalhador de Apucarana. “É válido pontuar que a contratação temporária pode, dependendo do rendimento do trabalhador, virar permanente”, comenta o prefeito.

Ele frisa ainda que a Prefeitura de Apucarana disponibiliza dezenas de cursos profissionalizantes gratuitos ao trabalhador. “Através do Programa Portas Abertas, coordenado pela Secretaria da Indústria, Comércio e Emprego através do Centro de Qualificação Total, preparamos o trabalhador para o mercado de trabalho. Com certeza, aquele que passou pelos cursos, ministrados por serviços nacionais de excelência como Senai e Senac, não terão dificuldade em obter colocação no mercado de trabalho”, conclui o prefeito Júnior da Femac.

Serviço: A Agência do Trabalhador de Apucarana está localizada na Rua Renê Camargo de Azambuja, 705. Atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, telefone 3423-1376. A lista de vagas de emprego pode ser consultada pela internet, no endereço: http://www.apucarana.pr.gov.br/site/vagas-de-emprego. No mesmo link, o trabalhador também pode encaminhar o seu currículo profissional.

