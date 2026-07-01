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APUCARANA

Empresários conhecem projeto final de revitalização da Rua Ponta Grossa

Metodologia foi escolhida para envolver todos os empresários da rua no processo

Escrito por Da Redação
Publicado em 01.07.2026, 13:57:50 Editado em 01.07.2026, 13:57:44
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Empresários conhecem projeto final de revitalização da Rua Ponta Grossa
Autor Empresários reunidos para discutir o projeto - Foto: Divulgação

A Governança da Rua Ponta Grossa iniciou nesta semana uma série de reuniões com os empresários da via para apresentar o projeto final de revitalização que será realizado no local. Um dos grandes diferenciais desta etapa é que os encontros estão sendo realizados quadra a quadra, aproximando a iniciativa dos comerciantes e permitindo maior participação de todos.

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O presidente da Governança da Rua Ponta Grossa, Fabio Bonetti, explica que a metodologia foi escolhida para envolver todos os empresários da rua no processo. “Serão três dias de encontros, nos quais dividimos a rua em sete quadras. Nesta terça-feira começamos com as quadras 1 e 2, reunindo os empresários na Flor & Arte”, destaca.

O objetivo das reuniões é apresentar o projeto de revitalização, que será executado com parte dos recursos destinados pela Prefeitura, explicar o funcionamento da Governança, esclarecer dúvidas e apresentar os próximos passos deste trabalho que busca fortalecer e valorizar a Rua Ponta Grossa.

De acordo com a presidente do Sivana, Aida Assunção, a Prefeitura destinou R$ 1 milhão para a revitalização. “Temos que agradecer a prefeitura por fazer este importante investimento em nossa rua, no qual será possível dar iniciar as intervenções pelas esquinas. O projeto passou por diversas adequações até chegar a esta versão que estamos apresentando aos empresários. O objetivo é construir uma rua cada vez melhor para comerciantes, clientes e toda a comunidade”, afirma.

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Durante os encontros, cada empresário é convidado a participar da reunião correspondente ao seu quarteirão, garantindo que todos possam conhecer os detalhes da proposta e contribuir com o processo.

“É uma excelente oportunidade para conhecer melhor o projeto, tirar dúvidas e acompanhar os próximos passos da revitalização da nossa Rua Ponta Grossa. No final, todos serão beneficiados com as melhorias”, ressalta Fabio Bonetti.

Cronograma das reuniões

  • 📍 Quadras 1 e 2 – Loja Flor & Arte
  • 🗓️ 30/06 – 18h30
  • 📍 Quadras 3 e 4 – Casas Apucarana
  • 🗓️ 01/07 – 18h30
  • 📍 Quadras 5, 6 e 7 – Loja Camisa 10
  • 🗓️ 02/07 – 18h30

“As reuniões representam mais uma etapa da construção coletiva do futuro da Rua Ponta Grossa, com a participação dos empresários e entidades envolvidas no desenvolvimento do principal corredor comercial de Apucarana”, conclui Aida.

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Desenvolvimento Urbano Empreendedores governança revitalização rua ponta grossa
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