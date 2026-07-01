Empresários conhecem projeto final de revitalização da Rua Ponta Grossa

A Governança da Rua Ponta Grossa iniciou nesta semana uma série de reuniões com os empresários da via para apresentar o projeto final de revitalização que será realizado no local. Um dos grandes diferenciais desta etapa é que os encontros estão sendo realizados quadra a quadra, aproximando a iniciativa dos comerciantes e permitindo maior participação de todos.

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O presidente da Governança da Rua Ponta Grossa, Fabio Bonetti, explica que a metodologia foi escolhida para envolver todos os empresários da rua no processo. “Serão três dias de encontros, nos quais dividimos a rua em sete quadras. Nesta terça-feira começamos com as quadras 1 e 2, reunindo os empresários na Flor & Arte”, destaca.

O objetivo das reuniões é apresentar o projeto de revitalização, que será executado com parte dos recursos destinados pela Prefeitura, explicar o funcionamento da Governança, esclarecer dúvidas e apresentar os próximos passos deste trabalho que busca fortalecer e valorizar a Rua Ponta Grossa.

De acordo com a presidente do Sivana, Aida Assunção, a Prefeitura destinou R$ 1 milhão para a revitalização. “Temos que agradecer a prefeitura por fazer este importante investimento em nossa rua, no qual será possível dar iniciar as intervenções pelas esquinas. O projeto passou por diversas adequações até chegar a esta versão que estamos apresentando aos empresários. O objetivo é construir uma rua cada vez melhor para comerciantes, clientes e toda a comunidade”, afirma.

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Durante os encontros, cada empresário é convidado a participar da reunião correspondente ao seu quarteirão, garantindo que todos possam conhecer os detalhes da proposta e contribuir com o processo.

“É uma excelente oportunidade para conhecer melhor o projeto, tirar dúvidas e acompanhar os próximos passos da revitalização da nossa Rua Ponta Grossa. No final, todos serão beneficiados com as melhorias”, ressalta Fabio Bonetti.

Cronograma das reuniões

📍 Quadras 1 e 2 – Loja Flor & Arte

🗓️ 30/06 – 18h30

📍 Quadras 3 e 4 – Casas Apucarana

🗓️ 01/07 – 18h30

📍 Quadras 5, 6 e 7 – Loja Camisa 10

🗓️ 02/07 – 18h30

“As reuniões representam mais uma etapa da construção coletiva do futuro da Rua Ponta Grossa, com a participação dos empresários e entidades envolvidas no desenvolvimento do principal corredor comercial de Apucarana”, conclui Aida.