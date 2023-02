Empresário Wanderlei Faganello assume vice-presidência da Faciap

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Wanderlei Faganello junto de Simone Fidelis, Jian Papa e Jayme Leonel

Apucarana passa a ocupar mais um papel de destaque no cenário estadual. O empresário e presidente da Acia, Wanderlei Faganello, assumiu nesta segunda-feira (13), a vice-presidência da Federação das Associações Comerciais do Paraná (Faciap), durante evento realizado em Curitiba, capital do Paraná.

continua após publicidade .

O apucaranense, que estava acompanhado de Simone Fidelis, Jian Papa e Jayme Leonel, agradeceu a oportunidade de assumir o cargo e ressaltou a importância deste novo desafio. "Apucarana está sendo representada na Faciap e faz com que a cidade esteja presente em outros locais do Paraná. Nós, da Acia, agradecemos o convite feito por Fernando Moraes por essa oportunidade", comenta.

-LEIA MAIS: Wanderlei Faganello assume vice-presidência na FACIAP

continua após publicidade .

"A Acia representa mais 1.200 associados e assim, temos uma grande oportunidade de fazer com que Apucarana apareça muito mais no Paraná. A princípio, vou buscar e entender ouvir os associados para que eles passem suas necessidades", acrescenta. O presidente da Faciap, Fernando Moraes, foi reeleito e comandará a entidade na gestão 2023/2024.

Siga o TNOnline no Google News