Empresário vítima de câncer será sepultado nesta terça em Apucarana

O empresário apucaranense Allan Sergio Pereira Junior, de 34 anos, que morreu após uma luta contra o câncer, será sepultado nesta terça-feira (8) , conforme as informações da Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa).

O enterro está previsto para ocorrer às 17h30 no Cemitério Municipal Cristo Rei. Ele está sendo velado na Capela Mortuária Central de Apucarana, norte do Paraná.

Allan era proprietário da Renovve Corretora de Seguros, empresa localizada na área central da cidade.

Conforme informações de amigos, ele sofria há muitos anos com um câncer agressivo. Pessoas próximas do rapaz disseram que a doença afetou o intestino, fígado e outros órgãos. Conhecido carinhosamente como Juninho, ele estava internado em um hospital de Londrina, no Norte do Estado, onde morreu.

A morte gera grande comoção. Nas redes sociais e grupos do WhatsApp, amigos lamentam o falecimento precoce. "Infelizmente venho informar umas das notícias mais tristes aqui no grupo, a perda de um cliente, um amigo de infância @⁨Juninho Allan⁩. Muitos anos sofrendo com câncer agressivo. Que Deus te receba de braços abertos Juninho", escreveu um amigo.

