Empresário tem mal súbito e bate carro em poste em Apucarana

O empresário Luís Bertoli, de 64 anos, bateu o carro que dirigia, modelo Jeep Renegade, em um poste, durante a manhã desta quarta-feira (19) em Apucarana, no norte do Paraná. O acidente aconteceu na Vila Nova.

continua após publicidade

LEIA MAIS - Relembre cinco matérias que bombaram no TNOnline em 2023

Segundo informações colhidas no local, a colisão ocorreu após Luís Bertoli perder o controle do carro por conta de um mal súbito. Ele seguia no sentido centro para o bairro. Por conta da colisão, casas e empresas da região ficaram sem energia. Conforme a Copel, a situação deve se estabelecer quando o poste for trocado.

continua após publicidade

O empresário teve apenas algumas escoriações pelo corpo. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) não chegou a ser acionado. O filho de Luís, que estava com ele no carro, levou o empresário ao Hospital da Providência para realização de exames.

Siga o TNOnline no Google News