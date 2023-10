Empresário Susumu Kurahashi será velado no templo budista nesta sexta

O velório do empresário apucaranense, Susumu Kurahashi, de 72 anos, está marcado para começar às 10 horas desta sexta-feira, (13), no Templo Budista Nambei Honganji, localizado na Vila Vitória, na região do bairro da Igrejinha em Apucarana. O sepultamento acontece às 9 horas deste sábado (14) no Cemitério Cristo Rei.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Veja os sepultamentos desta sexta-feira (13) em Apucarana e região

O empresário morreu após uma longa luta contra um câncer. Ele estava internado em um hospital de Londrina. Kurahashi deixa as filhas Thaís, Liz, Ísis e Laiz, netos e demais familiares e muitos amigos que cultivou ao longo dos anos. A morte gera grande comoção na cidade. O empresário também era membro do Conselho Deliberativo da Associação Cultural e Esportiva de Apucarana (Acea).

O prefeito de Apucarana, Júnior da Femac, emitiu nesta sexta-feira (13), nota de pesar pelo falecimento do empresário Sussumu Kurahashi. “Externo aos familiares o meu sentimento de profunda tristeza, que Deus fortaleça todos neste momento tão difícil, de despedida. Kurahashi, como filho de pioneiros, sempre incentivou a preservação da cultura e costumes da colônia nipônica em meio à sociedade apucaranense, além de ter sido um empreendedor de sucesso”, disse o prefeito Júnior da Femac.

Siga o TNOnline no Google News