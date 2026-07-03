Empresário natural de Apucarana é preso em Rondônia por exploração sexual de adolescentes

Segundo as investigações, suspeito utilizava a proximidade de seu comércio com unidades escolares para se aproximar das jovens

Um empresário natural de Apucarana foi preso preventivamente na tarde da última quarta-feira (1º) em Cacoal, Rondônia, sob a acusação de aliciamento e exploração sexual de adolescentes. A prisão foi coordenada pela Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam), com apoio da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (Draco), durante uma operação que cumpriu mandados nos estabelecimentos comerciais do suspeito, que nega as acusações.

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Proprietário de um bar popular na cidade e também de uma casa de shows, o apucaranense reside há vários anos em Cacoal, segundo o site O Minuto Notícia, onde se destacou no meio empresarial. De acordo com a Polícia Civil, as investigações apontam que o empresário utilizava a localização estratégica de seu bar, situado nas proximidades de unidades escolares na Avenida Belo Horizonte, para se aproximar das adolescentes. Segundo os elementos apurados, as vítimas eram levadas para uma residência localizada nos fundos do estabelecimento, onde os abusos supostamente ocorriam.

A investigação policial teve início de forma paralela aos trabalhos da Deam no caso de desaparecimento de uma adolescente. Durante as diligências, os agentes identificaram indícios de que a jovem estaria sendo aliciada pelo empresário apucaranense, o que levou ao aprofundamento do caso, descoberta de novas vítimas e ao pedido de prisão preventiva expedido pela Justiça.

Antes mesmo da ação policial e da formalização das denúncias, já circulavam nas redes sociais relatos apontando a presença frequente de menores de idade nos estabelecimentos do investigado, inclusive com menções ao consumo de cigarros eletrônicos no local.

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A Polícia Civil mantém os detalhes do inquérito sob sigilo para preservar a identidade das eventuais vítimas, não descartando a realização de novas diligências nos próximos dias. O empresário de Apucarana nega veementemente qualquer envolvimento nos crimes a ele atribuídos.

Com informações do site https://ominutonoticia.com.br/ e G1