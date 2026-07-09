Empresário Maurício Rizzo morre aos 79 anos em Apucarana

O empresário Maurício Rizzo, fundador da Colorbox, empresa tradicional de Apucarana especializada na fabricação de boxes para banheiro e esquadrias de alumínio, morreu nesta quinta-feira (9), aos 79 anos, no Hospital da Providência. A morte causou comoção entre familiares, amigos e pessoas que conviveram com o empresário, conhecido pelo amplo círculo de amizades e pela trajetória de mais de quatro décadas à frente da empresa.

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Maurício era casado com Célia Rizzo e deixa as filhas Giovana Rizzo e Luciana Rizzo, além de netos e demais familiares.

Segundo o sobrinho Michael Rizzo, a família foi surpreendida pela rápida evolução do quadro de saúde. Ele contou que, no último sábado (4), Maurício participou da formatura de um neto, em Maringá, quando começou a passar mal e decidiu retornar para Apucarana.

"Ele começou a passar mal na formatura e voltou para casa. Na terça-feira, fez alguns exames e, nesta quinta, retornou ao hospital para realizar outros. O médico disse que ele precisaria ficar internado. Minha tia foi até casa buscar algumas roupas para ele e, quando voltou ao hospital, ele já havia falecido", relatou.

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Ainda bastante emocionado, Michael disse que a morte foi completamente inesperada. "Era uma pessoa saudável, forte. Foi algo inesperado e pegou toda a família de surpresa", lamentou.

Com mais de 40 anos de atuação, a Colorbox se consolidou como uma das empresas tradicionais de Apucarana no segmento de fabricação de boxes para banheiro e janelas de alumínio, tornando Maurício uma figura conhecida no meio empresarial da cidade.

O velório ocorre na Capela Central de Apucarana. O sepultamento está marcado para as 10 horas desta sexta-feira (10), no Cemitério Cristo Rei.