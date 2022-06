Empresário Ivo Antônio Wedmann será sepultado neste domingo

Da Redação

O sepultamento do empresário Ivo Antônio Wedmann, 68 anos, está previsto para ocorrer neste domingo (5), às 13 horas, no Cemitério Cristo Rei, em Apucarana. O fundador da Ivo Auto Som estava internado no Hospital Norte Paranaense (HONPAR) de Arapongas, e veio a falecer neste sábado (4). O corpo está sendo velado na Capela Mortuária Central.

continua após publicidade .

O falecimento de Ivo Antônio Weidmann ocorreu às 23h45 de sexta-feira. A causa da morte ainda não foi informada pela família. O comerciante deixa sua esposa Irene Godeny Weidmann e os filhos Fabrício e Fabiano, além de um grande círculo de amigos na cidade e região.

O prefeito de Apucarana, Junior da Femac, emitiu nota de pesar na tarde deste sábado (4). “O Ivo, que mantinha sua loja na Avenida Rio de Janeiro, sempre foi um batalhador. Era um empresário otimista em relação ao desenvolvimento de Apucarana. Lamentamos profundamente a perda do Ivo Auto Som e, em nome dos apucaranenses, manifestamos nossas condolências à família e amigo”, comentou Junior da Femac.