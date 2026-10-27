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Empresário e pioneiro da construção civil, Luiz Hirose morre aos 80 anos em Apucarana

Ele estava internado há 30 dias no Hospital da Providência; velório ocorre na Capela Mortuária Central, com sepultamento às 17h

Escrito por Da Redação
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Empresário e pioneiro da construção civil, Luiz Hirose morre aos 80 anos em Apucarana
Autor Luiz Hirose faleceu aos 80 anos - Foto: Reprodução

O empresário Luiz Katsutoshi Hirose, de 80 anos, morreu na madrugada desta terça-feira (27), em Apucarana. Ele estava internado no Hospital da Providência há cerca de 30 dias e o falecimento foi confirmado por familiares. O velório é realizado a partir das 9h na Capela Mortuária Central, com sepultamento previsto para as 17h no Cemitério Cristo Rei.

-LEIA MAIS: Luiz Hirose, exemplo de trabalho e generosidade em Apucarana

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Com forte atuação na construção civil, além de ser economista e administrador de empresas, Hirose construiu uma trajetória marcante na cidade. Natural de Ituverava, no interior de São Paulo, ele se mudou para Apucarana ainda criança. Durante sua juventude, trabalhou como auxiliar de contabilidade, chefe de departamento pessoal e chefe de escritório em diversas companhias locais. Posteriormente, fundou a Construtora Hirose, empresa responsável por erguer mais de 600 unidades habitacionais apenas no município.

Além do legado no setor imobiliário e empresarial, Luiz Hirose era reconhecido pelo intenso engajamento comunitário e esportivo. Ele integrou a diretoria da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) por mais de duas décadas, estando à frente de vários outros projetos sociais ao longo da vida.

No esporte, era um grande entusiasta do futsal e do futebol. Uma de suas maiores paixões era o Veterano Atlético Clube Apucarana (Vaca), agremiação prestes a completar 40 anos de história. O empresário deixa a esposa, Amélia Hirose, três filhos e quatro netos.

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