Suspeito foi até a empresa, no Parque Industrial Zona Norte I, exigir o pagamento imediato até as 16h; empréstimo inicial era de R$ 80 mil

Um empresário acionou a Polícia Militar (PM) na manhã desta quinta-feira (26) após sofrer graves ameaças de morte dentro do próprio estabelecimento, no Parque Industrial Zona Norte I, em Apucarana. A ocorrência foi registrada por volta das 10h30.

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De acordo com o relato da vítima aos policiais, ela havia pegado um empréstimo de R$ 80 mil com um homem. Nesta quinta-feira, porém, o suspeito apareceu na empresa exigindo o pagamento imediato de uma quantia superior a R$ 200 mil, justificando a diferença pela cobrança de juros altos sobre o valor original.

Diante da negativa do empresário, que afirmou não ter condições financeiras de quitar a dívida naquele momento, o suspeito passou a fazer ameaças. Ele estipulou um prazo até as 16h do mesmo dia para receber o dinheiro e disse que, caso contrário, mataria a vítima. Segundo o boletim, o homem repetiu diversas vezes que iria buscar uma arma de fogo e pressionou o empresário a vender algum bem da empresa para pagar o valor exigido.

A Polícia Militar fez buscas nas proximidades do estabelecimento para tentar localizar o suspeito, mas ele já havia fugido antes da chegada da equipe. A vítima foi orientada sobre os prazos e os procedimentos legais junto à Polícia Civil, e o boletim de ocorrência foi registrado.