Empresário é abordado em Apucarana e tem arma e carro apreendidos

Empresário foi abordado na Avenida América, no Jardim Ponta Grossa

Ao ser abordado, um motorista, de 28 anos, teve seu carro e sua arma de fogo apreendidos pela Polícia Militar (PM) na tarde desta quinta-feira (17), na Avenida América, no Jardim Ponta Grossa, em Apucarana, norte do Paraná.

De acordo com o Soldado Pacheco, a equipe policial recebeu uma denúncia de que o condutor estaria rondando a cidade com uma arma no veículo. "Nós localizamos o suspeito e realizamos a abordagem. Após questionado se tinha uma arma, ele informou que era atirador e disse que tinha uma 9mm em seu poder, mas não estava em seu veículo, porém, após a varredura no automóvel, foi localizado no porta luvas uma pistola Taurus", contou.

Segundo Pacheco, o homem apresentou aos policiais a documentação, contudo, ele não estava indo em direção ao estande de tiros. "Ele estava há um certo tempo andando com a arma, disse que não sabia que estava no carro e que estava desde ontem. Ele tem uma guia de transporte, indicando onde ele pode levar o armamento, mas nesse caso ele estava saindo do comércio da esposa e estava indo a um outro comércio dele, então já configura o porte irregular da arma", explica o policial.

Além da arma apreendida, o carro, uma Range Rover Evoque, também foi apreendido devido a pendências administrativas. O empresário foi conduzido à 17ª Subdivisão Policial.

fonte: TNOnline Pistola Taurus 9mm foi apreendida pela polícia

