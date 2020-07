Empresário é a quinta vítima fatal do covid-19 em Apucarana

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

A prefeitura de Apucarana confirmou na tarde deste sábado (13) a quinta morte por Covid-19. O paciente de 63 anos estava internado no Hospital da Providência com Covid-19. A vítima trata-se de Dival Ceranto.

Dival foi internado no último dia 7, no dia 10 precisou ser entubado e no final da tarde não resistiu e morreu.

Dival era muito conhecido em Apucarana, empresário, construtor e já foi candidato a deputado federal em 2014. Ele deixa esposa e filhos. A notícia da morte dele gerou grande comoção nas redes sociais.

Segundo a prefeitura existem outras 4 pessoas com Covid-19 na família.

Na tarde deste sábado, a Autarquia Municipal de Saúde (AMS) de Apucarana confirmou outros 11 casos de coronavírus no município.