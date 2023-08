Empresário do ramo de confecções morre aos 58 anos em Apucarana

Corpo é velado na capela central e sepultamento está marcado para as 16h30

Morreu neste domingo (6), aos 58 anos, o empresário do ramo de confecções de Apucarana, João Marcelo da Silva. Segundo informações de amigos, ele estava internado no Hospital do Coração, em Londrina, e enfrentava problema nos rins.

Ele deixa a esposa Mirian e os filhos Juana e Ruan, que é proprietário da empresa John Roger.

O corpo do empresário é velado na capela central. O sepultamento vai ocorrer nesta segunda-feira (7), às 16h30, no Cemitério Cristo Rei.

A morte gerou muita comoção em Apucarana, onde João Marcelo deixa um grande círculo de amizades.

