Empresário de Apucarana tem seu próprio museu com várias peças antigas

Um antiquário particular. É mais ou menos assim que o empresário apucaranense Vlamir Stabile Lopes, de 59 anos, classifica sua coleção de memórias e lembranças. Apaixonado por peças antigas, ele transformou um imóvel pertencente à família em um pequeno museu. O acervo conta com 5 mil peças.

O empresário contou que sempre gostou de coisas antigas, tinha fascínio em arrumar os objetos e vê-los funcionando desde muito novo. Com essa paixão, ele começou a colecionar itens que lhe chamavam atenção.

“Comecei a colecionar vários itens há muitos anos. O que era lixo para meus primos era luxo para mim. Eu pegava autorama, arrumava. Eu sempre tive o gosto de fazer funcionar, fazer ficar perfeito. Aí meus amigos descobriram que eu gostava dessas coisas, começaram a trazer presentes, peças que eram do pai, da mãe, e eu, no maior capricho, fui dando vida para esses objetos”, relembrou.

Paraíso das relíquias, no espaço pode-se encontrar de tudo um pouco em matéria de objetos antigos, velhos e usados. A enorme coleção de objetos antigos é composta por discos, bicicletas, máquinas de escrever, câmeras fotográficas, brinquedos e uma variedade de peças que chama a atenção de qualquer um que visita o local. Um acervo que garante uma viagem pelo passado.

“Eu tenho um carinho enorme pelos rádios, máquinas fotográficas, relógios, brinquedos, violões. Por tudo que tenho aqui, eu sou eclético, tenho um pouco de tudo aqui, desde tênis até um aparelho de som muito bonito que é da Hebe Camargo. Inclusive, eu preciso até autenticar isso para as pessoas saberem que é da Hebe mesmo”, explicou.

O futuro fascina muita gente: novas tecnologias, robôs, computadores cada vez mais velozes. Mas no caso de Vlamir, o negócio é diferente. Entrar no espaço dele é voltar para o passado. E, como todo bom colecionador, Vlamir está em busca de novas peças, pelo menos enquanto a esposa dele permitir.

“Tenho umas 40 bicicletas antigas e agora adquiri uma bicicleta cargueiro que era da antiga padaria São Luís que estou terminando de restaurar. E minha esposa é maravilhosa; ela gosta também, mas desde que fique aqui e não na minha casa," brincou.

Grande parte dos eletrônicos que fazem parte do acervo do empresário funcionam. Para acomodar os objetos no espaço, ele tem o cuidado para não deixar os objetos iguais no acervo.

O colecionador e torcedor palmeirense fervoroso contou orgulhoso que ganhou do filho o assento do antigo Parque Antárctica, assinado por Ademir da Guia, craque antigo do Palmeiras. Vlamir restaura muitos objetos que chegam até ele; a maioria são peças presentadas por amigos e conhecidos; são poucos os itens que ele realmente comprou.

O empresário também falou sobre um objeto que para ele tem valor afetivo. “Tenho uma peça aqui no meu espaço que remete à minha infância: me lembro do meu pai escutar o jogo do, palmeiras em um rádio da marca Zilomac, e durante anos e anos procurei por um parecido com o que o meu pai tinha, até encontrar um em Minas Gerais, fiquei extremamente feliz e agradecido de consegui comprar um rádio parecido," contou, emocionado.

O acervo do empresário não é aberto à visitação para todos; conhecer o local é para poucas pessoas. “Você será a 1576ª pessoa a conhecer meu acervo; vai assinar um livro de presença que tem aqui. Eu não abro para todo mundo por segurança; todas as peças que estão aqui são todas catalogadas, e sabemos a procedência de cada uma" finalizou.

