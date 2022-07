Empresário de Apucarana receberá Troféu Guerreiro do Comércio

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Jorge representa Apucarana no evento

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná (Fecomércio PR), em comemoração ao Dia do Comerciante, promove no dia 15 de julho, às 19h30, a 15ª edição do prêmio Guerreiro do Comércio, em que destaca empresários paranaenses de sucesso.

continua após publicidade .

Depois de interrupção por duas edições por causa da pandemia, a premiação retorna em grande estilo, e reunirá em Curitiba mais de mil empresários e convidados para a entrega do troféu Guerreiro do Comércio e da Comenda Ordem do Mérito do Comércio do Paraná.



Neste ano, 48 empresários serão homenageados, indicados por seus respectivos sindicatos empresariais filiados a Fecomércio PR serão homenageados. A indicação segue critérios de projeção, tempo de mercado, reconhecimento da comunidade e notoriedade empresarial.

continua após publicidade .

“O troféu Guerreiro do Comércio reconhece empresários que geram riquezas, empregos e promovem o desenvolvimento do estado, superando dificuldades diariamente na condução de seus negócios. Por isso são verdadeiros guerreiros. Existe uma característica que une todo o empresário do nosso setor: é a extrema dedicação ao próprio negócio. A empresa torna-se o foco da vida, uma espécie de filha predileta. É ela a causa de suas preocupações, mas é nela que ele se realiza”, ressalta o presidente do Sistema Fecomércio Sesc Senac PR, Ari Faria Bittencourt, anfitrião do evento.

Além dos empresários, três personalidades receberão a Comenda Ordem do Mérito do Comércio do Paraná, a mais alta honraria da Fecomércio PR, concedida em 74 anos de existência da instituição a apenas 29 pessoas. Os agraciados com a comenda serão o artista Luiz Gagliastri; a advogada Marilena Indira Winter, primeira mulher a ser eleita presidente da OAB Paraná; e o empresário Paulo Hermínio Pennacchi.

Homenageado de Apucarana



continua após publicidade .

Representando o município de Apucarana, será homenageado o empresário Jorge Nader Amari, da empresa O Doidão, indicado pelo Sindicato do Comércio Varejista de Apucarana (Sivana Apucarana).



JORGE NADER AMARI



Empresa: Confecções Javanesa Ltda. (O Doidão)



continua após publicidade .

Fundação: 1987



Enquanto cursava Odontologia, o jovem Jorge Nader Amari auxiliava o pai na loja da família.

continua após publicidade .

Depois de graduado e de ter feito especialização, deixou a odontologia para se dedicar exclusivamente ao comércio, aliviando a carga de responsabilidade sobre o pai e também por ser a atividade profissional que mais se encaixava aos seus propósitos.

O começo foi árduo, pois as décadas de 1980 e 1990 foram desafiadoras para todas as empresas brasileiras, com a troca constante de planos econômicos e inflação galopante.

Atualmente a família conta com três lojas nos ramos de confecções e calçados, sendo duas em Apucarana e uma em Arapongas, que empregam quase cem colaboradores, alguns destes dede a fundação da empresa.



continua após publicidade .

CONFIRA A RELAÇÃO DOS HOMENAGEADOS



Comendas “Ordem do Mérito do Comércio do Paraná”:



Luiz Gagliastri - Artista e escultor



Paulo Hermínio Pennacchi - Diretor comercial do Grupo Pennacchi e presidente da Casa do Bom Menino de Arapongas



Marilena Indira Winter - Presidente da OAB Paraná



Guerreiros do Comércio 2022:



APUCARANA: Jorge Nader Amari

ARAPONGAS: Anderson Rompinelli

Siga o TNOnline no Google News