Empresário de Apucarana recebe Troféu Guerreio do Comércio

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná (Fecomércio PR), em comemoração ao Dia do Comerciante, promoveu na noite de sexta-feira (15/07), em Curitiba, a 15ª edição do prêmio Guerreiro do Comércio. O troféu homenageia empresários paranaenses de sucesso. Jorge Nader Amari, o Jorge do Doidão, foi o escolhido para representar Apucarana.

“Eu me sinto muito honrado,principalmente por receber esse prêmio de pessoas que respeito e que representam entidades, que tanto fazem pelo desenvolvimento do nosso segmento, bem como, pelo melhoramento da coletividade geral”, diz Jorge.

A jornada de Jorge no comércio começou em 1986 em Foz do Iguaçu. No ano seguinte, Jorge inaugurou a loja de Apucarana. O momento era de dificuldade, mas como ele mesmo frisa, a unidade da Cidade Alta surpreendeu. “A loja foi um ponto de virada, uma cidade abençoada para nós. Foi um grande desafio, mas, conseguimos proporcionar uma situação melhor aos meus pais e, para mim, foram os primeiros passos como comerciante”, avalia o empresário.

Jorge relembra que, na época, a instabilidade econômica foi um grande desafio. O cenário mudou com a criação do Plano Real. “Aliado a tudo isso, consegui formar uma equipe de trabalho e hoje são pessoas praticamente da minha família, que agradeço imensamente por fazerem parte da minha vida, pois me ajudam e auxiliam nesta empreitada. Atualmente, conto com algo em torno de 100 colaboradores”, pontua.

Para o empresário ser um guerreiro do comércio é: “acreditar no trabalho dia após dia, aplicar-se, ter convicção sobre o que faz e, ao mesmo tempo, estar aberto ao novo”.

Evento – Neste ano, 48 empresários foram homenageados, indicados por seus respectivos sindicatos empresariais filiados a Fecomércio PR. A indicação segue critérios de projeção, tempo de mercado, reconhecimento da comunidade e notoriedade empresarial.

Além dos empresários, três personalidades receberam a Comenda Ordem do Mérito do Comércio do Paraná, a mais alta honraria da Fecomércio PR. Os agraciados com a comenda serão o artista Luiz Gagliastri; a advogada Marilena Indira Winter, primeira mulher a ser eleita presidente da OAB Paraná, e o empresário Paulo Hermínio Pennacchi.

