Empresário de Apucarana que morreu na PR-170 é identificado

Da Redação

O homem que morreu dentro de um carro, com placas de Apucarana, já foi identificado. Jair Bovo, de 78 anos, era empresário, de família tradicional da cidade. Ele estava em um veículo na região de Novo Itacolomi, porém, sofreu um mal súbito e faleceu.

A saúde de Novo Itacolomi foi até a Avenida 28 de Setembro, perímetro urbano da PR-170, para socorrer o empresário, mas ele já estava em óbito. A Polícia Civil de Apucarana e o Instituto Médico Legal (IML) foram chamados. A Polícia Militar (PM) também atendeu a ocorrência.

Conforme a polícia, a causa da morte é natural. Nas redes sociais a comoção é grande: Jair é velado na Capela Central e o sepultamento ocorre às 11h deste sábado (33), no Cemitério Cristo Rei.

"Boa tarde comunidade, com pesar comunicamos o falecimento do Sr Jair Bovo, sogro do nosso diácono Dirceu, Sr Jair sempre ajudou e participou das atividades de nossa comunidade, ficam nossos sinceros sentimentos a todos os familiares e amigos, que Deus os conforte"

Descanse em paz Jair Bovo, guerreiro, morreu trabalhando descanse nos braços do pai eterno.