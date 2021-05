Empresário de Apucarana morre vítima da Covid-19

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Morreu neste sábado (22), aos 57 anos, o empresário Rosuel Catarin, vítima do novo coronavírus.

Catarin era bastante conhecido na cidade, por ser de uma família tradicional e membro da Congregação Cristã do Brasil. Como empresário, atuou no ramo das confecções e também no ramo dos materiais para construção.

Sua morte teve repercussão nas redes sociais com homenagens de familiares e amigos.

O sepultamento ocorre neste sábado, às 17 horas no Cemitério Cristo Rei.