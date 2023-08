Empresário de Apucarana morre aos 34 anos após luta contra o câncer

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O empresário apucaranense Allan Sergio Pereira Junior, de 34 anos, morreu nesta terça-feira (8) após uma longa luta contra um câncer. O jovem era proprietário da Renovve Corretora de Seguros, empresa localizada na área central de Apucarana.

continua após publicidade

Conforme informações de amigos, Allan sofria há muitos anos com um câncer agressivo. Conhecido carinhosamente como Juninho, ele estava internado em um hospital de Londrina, no Norte do Estado, onde morreu.

- LEIA MAIS: Aserfa: veja os sepultamentos desta terça-feira (8) na região

continua após publicidade

Até o momento desta publicação, a Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa) não divulgou informações sobre o velório e sepultamento. A morte, no entanto, gera grande comoção.

Nas redes sociais e grupos do WhatsApp, amigos lamentam o falecimento precoce. "Infelizmente venho informar umas das notícias mais tristes aqui no grupo, a perda de um cliente, um amigo de infância @⁨Juninho Allan⁩. Muitos anos sofrendo com câncer agressivo. Que Deus te receba de braços abertos Juninho", escreveu um amigo.

Siga o TNOnline no Google News