Empresário de Apucarana é feito refém e tem carga roubada

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Um morador e empresário de Apucarana teve toda a carga do caminhão roubada e foi feito refém. O crime aconteceu na noite de sábado (13), por volta das 22h, a 100 km de São José do Rio Preto, em São Paulo.

continua após publicidade .

O caminhão transportava camisetas e bonés. Toda a mercadoria estava avaliada em quase R$ 1 milhão de reais.

De acordo com Paulo Moura dos Santos, proprietário do caminhão e das mercadorias, os suspeitos estavam em um carro que aparentava ser um Captur, com giroflex em cima do teto.

continua após publicidade .

Os suspeitos abordaram o caminhão e alegaram que seriam policiais, porém, eram assaltantes.

Paulo contou que ele e o outro motorista ficaram reféns dos bandidos até as 5h30 da manhã deste domingo (14), depois foram liberados na cidade de Santa Fé, no noroeste do Paraná.

No município, os bandidos descarregaram toda a mercadoria deixando somente o caminhão.

continua após publicidade .

“Enquanto eu e Rogério estávamos nas mãos da quadrilha fomos ameaçados com armas no pescoço, e também agredidos na cabeça”, desafaba Paulo.

O motorista, bastante abalado, também lembra que foi colocado dentro de um carro, que o outro motorista ficou no caminhão e que pelo menos outros três veículos estariam envolvidos no crime.

Além das mercadorias, os bandidos também levaram o dinheiro da viagem, aproximadamente R$ 2.500.

continua após publicidade .

Para o motorista, a quadrilha deveria estar seguindo o caminhão e sabia da carga. “Depois que eles nos abordaram fizeram com que nós voltássemos muitos quilômetros, até a cidade do Paraná. Nós iríamos para o Nordeste e agora esse grande prejuízo, susto. Esse tipo de crime está se tornando comum contra trabalhadores de Apucarana", finaliza.

Um boletim de ocorrência foi registrado e a Polícia Civil de SP em conjunto com a PR devem investigar o assalto.

Siga o TNOnline no Google News