Empresário de Apucarana é alvo de busca em investigação sobre criptoativos

Investigado sobre esquema de ativos virtuais não foi localizado no endereço alvo da operação nesta sexta-feira

Um empresário de Apucarana, que atua no ramo de investimentos virtuais, foi alvo de um mandado de busca e apreensão cumprido pela Polícia Civil do Paraná na manhã desta sexta-feira (14). A medida faz parte de uma investigação que apura uma suposta fraude envolvendo investimentos e ativos virtuais, conhecidos como criptoativos.

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A operação foi realizada por equipes da Delegacia de Jandaia do Sul e da 17ª Subdivisão Policial de Apucarana. Segundo a Polícia Civil, a investigação apura prejuízos de grande expressão econômica e já reúne documentos, informações bancárias e depoimentos relacionados ao caso.

Durante o cumprimento do mandado, o empresário não foi localizado. De acordo com a polícia, também não foram encontrados no endereço alvo da operação objetos ou documentos considerados relevantes para a investigação.

O inquérito está em estágio avançado, segundo a Polícia Civil, que analisa as circunstâncias dos fatos, movimentações financeiras e os prejuízos que teriam sido provocados.

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O empresário alvo do mandado teria gerado um prejuízo estimado em mais de R$ 40 milhões para investidores de Apucarana, Jandaia do Sul, Londrina e de vários outros municípios da região, conforme publicou o TNOnline em junho deste ano. Leia aqui. Ele recebia recursos dos investidores na sua conta pessoal e, utilizando o seu próprio CPF, fazia as aplicações. A defesa do empresário informou, por meio de nota, à época, que estava em busca de “soluções concretas” para o problema.

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As investigações continuam com novas diligências para esclarecer todas as circunstâncias do caso e localizar o investigado, que deverá ser colocado à disposição da Justiça.

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Até o momento, não há informação sobre prisão relacionada à operação.