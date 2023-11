Empresário de Apucarana dirige carro para Hamilton em Interlagos; veja

Um empresário de Apucarana (PR) viveu um momento inesquecível neste domingo (5) no desfile de pilotos no GP de São Paulo em Interlagos. O empresário José Luiz Mareze Junior, dono de uma loja de carros antigos na cidade, dirigiu para o heptacampeão Lewis Hamilton. Veja vídeo abaixo

Cada piloto desfilou em um carro antigo. Hamilton estava em um Mercedes A 190 SL, de 1961, dirigido pelo apucaranense. O inglês, muito querido pelos brasileiros, foi ovacionado ao erguer uma bandeira do Brasil. Detalhe: foi Mareze Junior que deu a bandeira para o piloto, o que garantiu a festa da torcida presente no GP de Interlagos.

O apucaranense conta que foi convidado a dirigir por um amigo de São Paulo, que é dono do modelo antigo da Mercedes, avaliado em R$ 2 milhões. “Foi uma emoção incrível. Não sabia se chorava ou ria de felicidade”, contou ao TNOnline o apucaranense.

O dono do carro é um colecionador de São Paulo, cliente da loja de Apucarana. O empresário ajudou a intermediar a compra do Mercedes 1961. “É um carro raro e esse cliente de São Paulo já negociou vários outros veículos comigo. Surgiu uma amizade, o que me garantiu essa oportunidade de dirigir para Hamilton”, conta.

Foto por Arquivo pessoal Desfile dos pilotos em Interlagos

O apucaranense esteve no GP de Interlagos no ano passado, mas é a primeira vez que teve a oportunidade de participar do desfile dirigindo um carro. Na primeira chance, foi "motorista particular" do multicampeão Hamilton.

“Meu ídolo sempre foi o Ayrton Senna e também tenho um carinho grande pelo Rubinho Barrichello. Deixei de acompanhar a Fórmula 1, mas voltei agora justamente pelo Hamilton, que é uma pessoa que ama o Brasil e tem um carinho muito grande pelos brasileiros”, explica o apucaranense.

Foto por Arquivo pessoal

Ele conta que trocou algumas palavras com o ídolo quando passou para as mãos dele a bandeira do Brasil. Ele destaca a gentileza do piloto inglês, que devolveu a bandeira autografada, assim como um boné. “Foi emocionante. De Apucarana para o mundo”, brinca o empresário.

A prova começou às 14 horas em Interlagos.

