Empresário compra prédio da Coppel e aluga para grande rede nacional

Imóvel fica na esquina da Rua Renê Camargo de Azambuja com a Avenida Curitiba

O empresário Osmar Ida, proprietário da Ida Construtora, de Apucarana (PR), anunciou ao TNOnline nesta quarta-feira (6) a compra do prédio da antiga Coppel, localizado na esquina da Rua Renê Camargo de Azambuja com a Avenida Curitiba, no centro da cidade.

Além de confirmar a aquisição do cobiçado imóvel na área central de Apucarana, Osmar Ida também informou que o espaço será alugado para as Lojas Renner S.A. A tradicional rede de departamentos instalará no prédio a sua primeira unidade na cidade.

O empresário não deu maiores detalhes sobre a aquisição e os recursos investidos no prédio. Segundo ele, a Renner deve iniciar suas atividades no local apenas no ano que vem.

A compra feita pelo empresário de Apucarana já vinha sendo comentada por empresários e imobiliaristas, e agora foi confirmada por Osmar Ida.

A passagem da Coppel foi meteórica em Apucarana. A rede mexicana inaugurou em Apucarana em 2 de outubro de 2015 e fechou no primeiro semestre de 2017, demitindo 22 funcionários na época.

As instalações da loja incluem o subsolo, térreo e mais dois pavimentos, totalizando 4.016,05 metros quadrados de área construída na esquina da Avenida Curitiba com a Rua Renê Camargo de Azambuja, na área onde funcionou por mais de 40 anos o Posto Solon.

Desde o seu fechamento na cidade, muitos boatos surgiram sobre locações ou vendas. No entanto, nenhuma negociação havia sido confirmada até agora.



