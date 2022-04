Da Redação

Empresário avalia com lideranças sua pré-candidatura

O empresário apucaranense Manoel Luís Bertoli, pré-candidato a deputado estadual pelo MDB, vem discutindo com lideranças políticas, empresariais e comunitárias da cidade e da região a possibilidade de seu nome vir a ser oficializado como um dos concorrentes nas eleições de outubro deste ano. Do mesmo modo, vem discutindo e analisando assuntos gerais do pleito que vai eleger o novo presidente da República, novo governador, senador e demais representantes na Câmara Federal e na Assembleia Legislativa do Paraná.

Luís Bertoli faz parte do grupo político do prefeito Junior da Femac (PSD) e do ex-prefeito e ex-secretário estadual da Saúde, Beto Preto (PSD), que possivelmente deverá concorrer a uma vaga na Câmara Federal.

O empresário frisa que se coloca à disposição do grupo, porém deixa claro que só sai candidato a deputado estadual se seu nome for escolhido através de consenso. “Eu não quero rachar o grupo e nem pretendo ser candidato a deputado estadual de um grupo rachado”, afirma Bertoli, assinalando que grupo político dividido não elege ninguém da cidade, como já tem ocorrido em eleições passadas.

Luís Bertoli deixa claro também que não pretende ser candidato a uma vaga na Assembleia Legislativa do Paraná por vaidade pessoal. “O que eu quero é trabalhar por Apucarana e por todo o Vale do Ivaí, quero retribuir tudo aquilo que Apucarana, a região e o Paraná já me proporcionaram de bom”, afirma o empresário, que tem unidades de sua empresa de transporte rodoviário espalhadas em 11 municípios do Paraná e também em outros estados.

Nas últimas semanas, Bertoli esteve discutindo os rumos das eleições deste ano e sua pré-candidatura com vários prefeitos do Vale do Ivaí e também com alguns dirigentes de segmentos organizados de Apucarana. Nos próximos dias, ele pretende se reunir com representantes da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Apucarana (Acia), do Lions Clube e da Maçonaria.

Bertoli acrescenta que está na hora de Apucarana ter um deputado estadual nato ou seja, nascido em Apucarana e que vive a realidade do município. Neste aspecto, ele observa que nasceu em Apucarana, mais precisamente na Água do Rio do Cerne, e é oriundo de uma família tradicionalmente política. Seu pai Volveno Bertoli foi vereador, seus tios João Bertoli e Valdivino Bertoli foram vereadores, assim como seu irmão Mauro Bertoli é vereador por vários mandatos.

Em Apucarana, Luís Bertoli é conhecido pela sua dedicação às causas sociais, sempre colaborando com as entidades beneficentes e religiosas, sem fazer publicidade alguma de suas ações sociais.

Por, Edison Costa