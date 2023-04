Empresário apucaranense Anuar Said morre aos 58 anos

Da Redação

Morreu nesta quarta-feira (26) o empresário de Apucarana Anuar Said, aos 58 anos, após sofrer um infarto fulminante em sua residência, segundo informações de familiares.

Muito conhecido no município, onde fundou e geriu empresas, além de ter participado de projetos sociais, o empresário apucaranense deixa cinco filhos e dez netos. Ele era filho da Terezinha Said, irmão de Raje Said e Karin Said e não estava casado, contudo, era muito ligado à família e amigos.

O velório de Anuar aconteceu na Capela Central e o sepultamento foi realizado na tarde desta quinta-feira (27), em Londrina, no Cemitério Islâmico.

Amigos e familiares lamentaram a morte do empresário nas redes sociais. "Que tristeza! Você partiu, mas as memórias de uma pessoa fantástica sempre ficarão comigo. Foi um segundo pai, muito mais que um amigo e me tratava como uma filha. Gratidão por tudo e por tanto. Descanse em paz! Eu te amo até o céu Babai", disse uma amiga.

